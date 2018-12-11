2018-12-11T10:31:32+03:00
Общество

Общественники признали торговые центры Ханты-Мансийска безопасными

Во время рейда проверено 10 городских объектов
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскФото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Участники рейда общественного мониторинга «Народный контроль» проверили все торговые центры Ханты-Мансийска на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности. Серьезных нарушений не выявили.

За неделю участники рейда провели 10 городских объектов, куда вошли все крупные торговые центра Ханты-Мансийска: «Меридиан», «Сатурн», «Галактика», «Гермес», старый торговый центр, «Гостиный двор», «НЕБО», «Авангард» и «Лента».

Общественники проверяли состояние пожарной сигнализации, световых указателей, эвакуационных выходов и проходов, наличие планов эвакуации на каждом этаже, внутренних пожарных кранов, их укомплектованность.

По словам регионального координатора проекта «Народный контроль», председателя Думы города Ханты-Мансийска Константина Пенчукова, состояние всех проверяемых объектов было удовлетворительным, грубых нарушений противопожарной безопасности участники рейда не выявили.

Некоторые объекты заслужили особых отметок участников рейда со знаком «плюс», например новый кинотеатр «Галактика». Здесь все помещения оснащены датчиками дымозащиты, кроме того предусмотрена безопасная комната для маломобильных групп населения, в которой без вреда для здоровья какое-то время можно укрываться от пожара.

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