2018-12-11T09:54:31+03:00
Происшествия

В Сургуте с поддельным паспортом задержали мигранта

Ему запрещён въезд в страну до 2020 года
Алена Кульмухаметова
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Иностранец так хотел попасть в Югру, что решился на поддельный паспорт. Его выявили во время рейда.

Полицейские установили, что 58-летнему мужчине был запрещен въезд на территорию страны до 2020 года. Однако иностранец пренебрег запретом. Мужчина приобрел подложный документ соседнего государства, в августе текущего года пересек на автомобиле границу России и прибыл в Сургут. По истечению трёх месяцев мигрант попытался обновить срок пребывания в стране, но был задержан полицейскими.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации».

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