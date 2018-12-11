В Сургуте с поддельным паспортом задержали мигранта

11 Дек. 09:54 2018-12-11T09:54:31+03:00

Ему запрещён въезд в страну до 2020 года

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Иностранец так хотел попасть в Югру, что решился на поддельный паспорт. Его выявили во время рейда.

Полицейские установили, что 58-летнему мужчине был запрещен въезд на территорию страны до 2020 года. Однако иностранец пренебрег запретом. Мужчина приобрел подложный документ соседнего государства, в августе текущего года пересек на автомобиле границу России и прибыл в Сургут. По истечению трёх месяцев мигрант попытался обновить срок пребывания в стране, но был задержан полицейскими.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации».