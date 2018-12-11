2018-12-11T09:23:23+03:00
Общество

На выставке «Товары земли Югорской» рассказали, где найти самые вкусные хлеб, молоко и колбасу

Ее посетили 13 тысяч югорчан
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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В рамках форума-выставки «Товары земли Югорской» в течение 3 дней проходил конкурс - дегустация продукции сельскохозяйственных производителей и производителей пищевой продукции Югры «Народное признание 2018».

Конкурс проводился в номинациях «Хлебобулочные и кондитерские изделия», «Колбасные изделия», «Молоко и молочные продукты», «Рыбная продукция», «Дикоросы».

Выяснилось, что лучший хлеб из ржаной муки пекут в городском центре торговли Белоярского, лучшую копченую колбасу производят в Сургуте«Товары земли Югорской», самое вкусное молоко и сметану выпускают в КФХ Федора Чуриловича из поселка Дальний Кондинского района, а самые лучшие маринованные белые грибы заготавливают в Кондинском районе (предприятие «Регион–К»), грузди соленые – в городском поселении Советский (предприятие «Алекс»).

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