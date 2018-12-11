Житель Нефтеюганска потребовал десять тысяч за проживание в гостинице, которую не видел

11 Дек. 08:50 2018-12-11T08:50:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Югорчанина обвиняют в мошенничестве при получении выплат. Мужчина потребовал компенсации за проживании в гостинице, где он не был.

Участковыми уполномоченными полиции Нефтеюганска установлен факт обращения местного жителя в организацию, сотрудником которой он является, за получением выплат. При подаче необходимых документов мужчина приложил подложные документы о проживании в гостинице во время командировки. Специалист организации получил выплату в размере 10 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 4 месяцев.