2018-12-11T08:31:03+03:00
Общество

«Товары земли югорской» посетили 13 тысяч жителей Югры

У выставки-форума в этом году было несколько особенностей
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскФото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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За три дня работы XXIII выставки-форума «Товары земли Югорской» её посетили 13 тысяч югорчан. В павильонах «Югра - Экспо» в Ханты-Мансийске расположились 219 компаний из 21 муниципального образования Югры, а также представители Союза «Торгово-промышленная палата Республики Саха (Якутия)».

- За 23 года выставка зарекомендовала себя не только как ярмарка продукции местных товаропроизводителей, но и приобрела формат форума – площадки делового общения. Более 13000 человек посетили в эти дни павильоны «Югра - Экспо». Выставка стала мероприятием, которое уже включено в календарь туристических событий, - отметил в ходе торжественной церемонии закрытия мероприятия директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Николай Милькис.

У выставки-форума «Товары земли Югорской» в этом году было несколько особенностей. Впервые она проходила под брендом «Сделано в Югре» и 84 предприятия получили одноименный товарный знак.

Также впервые организаторы выставки вручили памятную плакетку «Наставник года» товаропроизводителям, которые 20 и более лет вносят вклад в развитие предпринимательской деятельности.

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