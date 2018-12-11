2018-12-11T07:50:19+03:00
Происшествия

За минувшие сутки в Югре в 5 ДТП пострадали 5 человек

На светофоре сбили девочку
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыФото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Юная жительница Нефтеюганска получила травмы, когда переходила пешеходный переход на «красный».

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 10 декабря около половины шестого часа вечера городе Нефтеюганск на улице Владимира Петухова, в районе дома №1, на регулируемом пешеходном переходе, водитель, мужчина за рулём «Хонда Аккорд», сбил восьмилетнюю девочку, переходившую проезжую часть на запрещающий, красный сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 9 – за отказ от медицинского освидетельствования и 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 19 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

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