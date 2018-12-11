Погода в Югре 11 декабря: -16 градусов и небольшой снег
При ясной погоде усиливается мороз
В Югре сегодня переменная облачностьФото: Татьяна Коркина
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В Ханты-Мансийском автономном округе 11 декабря переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём -11,-16 ºС, в северо-западных районах -5,-10 ºС.
В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков, изморозь. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью -16,-18 ºС, днем -13,-15 ºС.
В Сургуте ясная погода и без осадков. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха днём -17, -19 градусов.
В Нижневартовске ясная погода и без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха -10, -20 градусов.