В Ханты-Мансийске зажгли новогоднюю ёлку

10 Дек. 15:54 2018-12-10T15:54:03+03:00

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Окружная столица в 12-й раз приняла Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек. В этом году на состязание новогодних волшебников и их помощниц съехалась 21 команда из городов России, ближнего и дальнего зарубежья.

По информации организаторов, Югру представляют участники из Октябрьского, Белоярского, Нефтеюганского районов, городов Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Когалым, Нефтеюганск, Урай, Сургут.

Кроме того, гостями окружного центра стали Деды Морозы и Снегурочки из городов Северодвинск, Миасс, Оренбург, Нарьян-Мар, а также сборная Татарстана, команды из Белоруссии и Китая. Открытие творческого конкурса прошло 7 декабря на центральной площади Ханты-Мансийска.

Ко всем собравшимся на центральной площади обратился главный Дед Мороз России из Великого Устюга. Он пожелал участникам съезда интересных испытаний, а горожанам – хорошего праздника.

Символом начала Съезда стало зажжение новогодней елки.

Стоит отметить, что XII Съезд Дедов Морозов и Снегурочек – первое мероприятие насыщенной программы проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица».