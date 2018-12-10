Жительница Нижневартовска за подарок к новому году отдала 38 тысяч рублей

10 Дек. 15:35 2018-12-10T15:35:23+03:00

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Под новый год в Югре активизировались мошенники. Под предлогами скидок, акций и подарков они звонят жителям округа.

Так, жительнице Нижневартовска на мобильный телефон позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Лже-сотрудник сообщил вартовчанке, что ей выпал счастливый случай воспользоваться новогодним предложением и с 50% скидкой оплатить услуги ЖКХ, для этого необходимо сообщить данные банковской карты. Не подозревая никакого подвоха, женщина назвала реквизиты по карте и в итоге лишилась более 38 тысяч рублей.

Полиция Нижневартовска призывает горожан оставаться бдительными и не в коем случае не называть конфиденциальную информацию по вашей карте. В связи с предновогодним периодом увеличивается активность мошенников, которые предлагают всевозможные акции, выгодные предложения перед Новым годом.