2018-12-10T14:50:45+03:00
Общество

Жители Нижневартовска могут покататься на оленях

Горожане празднуют день рождения округа
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта администрации города НоябрьскФото с сайта администрации города Ноябрьск
Изменить размер текста:

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 10 декабря отпразднует 88-й день рождения. Торжественные мероприятия пройдут по всему региону, в том числе и в Нижневартовске.

Так, по данным администрации города, в этот день на площади Дворца искусств в 17 часов начнется народное гулянье «Югра от древности до современности».

Для горожан организуют игровые, спортивные, концертно-развлекательные и торговые площадки. Все желающие смогут принять участие в возведении настоящего стойбищного чума, поиграть в национальные игры, покататься на оленьей упряжке и другие мероприятия.

Подробно узнать, где и какие мероприятия происходят сегодня, можно на официальных сайтах муниципалитетов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
В городе Радужный «парфюмер» украл из магазина товара на 28 тысяч рублей
В Нижневартовске открылся ледовый городок
Жительнице Нефтеюганска грозит десять лет тюрьмы за покупку в Интернете
Костюм охотника-манси из Ханты- Мансийска представлен на XXV выставке-ярмарке народных художественных промыслов России
В Сургуте курьер из службы доставки украл посылку с золотом
Егор Крид оказался на больничной койке в Сургуте
В Ханты-Мансийском районе нефтяники зарыли опасные отходы
Чумовую ёлку и чумачечую игрушку выбрали в Нефтеюганске
Житель Мегиона с одного удара убил мужчину
В Ханты-Мансийске презентовали сказочный путеводитель
Житель Берёзово несколько часов силой удерживал в своей квартире гостью
Уникальный индустриальный парк открылся в Нижневартовске
В Югре лучшие МФЦ работают в Лангепасе и Урае
В минувшие сутки в Югре в 4 ДТП пострадали 4 человека