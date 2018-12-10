Жители Нижневартовска могут покататься на оленях

10 Дек. 14:50 2018-12-10T14:50:45+03:00

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Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 10 декабря отпразднует 88-й день рождения. Торжественные мероприятия пройдут по всему региону, в том числе и в Нижневартовске.

Так, по данным администрации города, в этот день на площади Дворца искусств в 17 часов начнется народное гулянье «Югра от древности до современности».

Для горожан организуют игровые, спортивные, концертно-развлекательные и торговые площадки. Все желающие смогут принять участие в возведении настоящего стойбищного чума, поиграть в национальные игры, покататься на оленьей упряжке и другие мероприятия.

Подробно узнать, где и какие мероприятия происходят сегодня, можно на официальных сайтах муниципалитетов.