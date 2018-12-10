2018-12-10T14:15:40+03:00
Происшествия

На станции в Сургуте с поезда сняли двух дебоширов

Добираться до дома им пришлось после отрезвления
Алена Кульмухаметова
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Два пьяных пассажира в поезде дальнего следования громко выражались нецензурной бранью, мешали отдыху пассажиров и работе проводников. На неоднократные замечания они не реагировали. Пришлось вызвать полицейских.

По информации транспортной полиции УрФО, в поезде сообщением «Новый УренгойОренбург» двое пассажиров распивали алкоголь и нарушали общественный порядок. Шум мешал другим пассажирам.

Буйными пассажирами оказались нетрезвые житель Алтайского края и житель Челябинской области. Полицейские привлекли их к ответственности по двух статьям: появление в общественных местах в состоянии опьянения и мелкое хулиганство.

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