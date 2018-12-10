2018-12-10T13:55:39+03:00
Общество

В Югре планируют объединить всех ремесленников округа

Так будет проще выводить продукцию на международный рынок
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскФото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Накануне в Ханты-Мансийске открылась традиционная XXIII окружная выставка «Товары земли Югорской».

Югорская столица представила на форуме экспозицию «Самаровград», оформленную в едином стиле. Она объединила на своей площадке 13 товаропроизводителей города - продовольственных товаров и ремесленных производств.

Губернатор Югры Наталья Комарова начала осмотр Ханты-Мансийской экспозиции с косторезной мастерской.

Мастер-косторез Адрей Гаврилов выступил с инициативой объединить в кооперацию всех ремесленников города.

Как рассказал начальник управления экономического развития и инвестиций администрации Ханты-Мансийска, Семён Наумов, решение этого вопроса уже найдено.

- В планах на базе городского рынка «Лукошко» создать «Дом ремесленника» - выделив на льготных условиях для предпринимателей торговые и производственно-складские помещения. Льготная аренда позволит вывести значительное количество ремесленников из неформальной занятости, наладить кооперационные связи, снизив тем самым себестоимость готовой продукции и при этом увеличить спрос. В перспективе «Дом ремесленника» может стать и точкой притяжения в части продвижения туристической сферы города. Также в планах городской администрации – помочь ремесленникам вывести свою продукцию на международный рынок посредством торговых интернет-площадок, а также организации участия предпринимателей в международных выставках-ярмарках, - уверен Семён Наумов.

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