2018-12-10T13:37:54+03:00
Происшествия

Житель Нефтеюганска пойдет под суд за «липовый» больничный

Ему грозит арест до шести месяцев
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреФото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Долгий отдых может обеспечить себе житель Нефтеюганска за подделку больничного. Руководитель уловку работника не оценил.

- В дежурную часть полиции Нефтеюганска обратился руководитель одного из предприятий города. Мужчина сообщил, что предоставленный сотрудником лист нетрудоспособности вызвал у него сомнение.

В ходе проведенной проверки и согласно заключению экспертно-криминалистического исследования, документ был выполнен при помощи ризографии.

Установлено, что таким образом мужчина пытался оправдать свое отсутствие на рабочем месте и получить деньги за пребывание на амбулаторном лечении, - сообщили в УМВД по ХМАО-Югре.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Мужчине грозит арест до шести месяцев.

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