Житель Нефтеюганска пойдет под суд за «липовый» больничный

10 Дек. 13:37 2018-12-10T13:37:54+03:00

Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Ему грозит арест до шести месяцев

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Долгий отдых может обеспечить себе житель Нефтеюганска за подделку больничного. Руководитель уловку работника не оценил.

- В дежурную часть полиции Нефтеюганска обратился руководитель одного из предприятий города. Мужчина сообщил, что предоставленный сотрудником лист нетрудоспособности вызвал у него сомнение.

В ходе проведенной проверки и согласно заключению экспертно-криминалистического исследования, документ был выполнен при помощи ризографии.

Установлено, что таким образом мужчина пытался оправдать свое отсутствие на рабочем месте и получить деньги за пребывание на амбулаторном лечении, - сообщили в УМВД по ХМАО-Югре.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Мужчине грозит арест до шести месяцев.