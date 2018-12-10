2018-12-10T12:51:17+03:00
Звезды

Жителей Нижневартовска приглашают на День коренных народов Севера

Праздник откроет выставка книжного наследия народов ханты и манси
Алена Кульмухаметова
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Югра с размахом отмечает 88-й день рождения. К праздничным мероприятиям присоединился Нижневартовск. В Центре национальных культур 10 декабря в 18 часов состоится День коренных народов Севера.

По информации организаторов, праздник откроет выставка книжного наследия народов ханты и манси, декоративно-прикладного творчества, где будут представлены изделия ручной работы, выполненные техникой бисероплетения. Украсят выставку предметы быта ханты и манси, национальные костюмы и настоящий хантыйский чум.

Гости праздника примут участие в древних северных обрядах и национальных играх. Со сцены прозвучат песни на хантыйском языке в исполнении фольклорного ансамбля «Тор-Най». Танцевальные композиции коренных народов Севера исполнят хореографические коллективы центра национальных культур.

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