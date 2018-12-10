2018-12-10T12:22:02+03:00
Спорт

На первый этап Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске вышли 125 спортсменов

Состязания прошли в пятницу
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскФото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Первый этап Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске спортсмены открыли спринтерской гонкой.

По данным «ЮграМегаСпорт», в первой гонке приняли участие 125 атлетов — 66 юниоров и 59 мужчин. В ханты-мансийском этапе принимали участие исключительно мужчины, в то время, как женские соревнования проходят в то же время в Тюмени. Всего в столице Югры прошли три гонки: спринт, мега масс-старт и эстафета.

Спринт проходил по знакомым правилам — десять километров и два огневых рубежа: лежа и стоя. Сборная Югры показала себя достойно: пять человек попали в десятку лучших среди мужчин и два человека — в десятку среди юниоров. Лучшим в мужской гонке стал Сергей Максимцов, представляющий Новосибирскую область. Второе место у Владимира Семакова, представляющего Удмуртскую республику. Бронзовую медаль завоевал югорчанин Никита Поршнев.

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