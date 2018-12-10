Ледовая переправа в Приобье, где на дно реки ушли два человека, не была открыта

10 Дек. 11:52 2018-12-10T11:52:49+03:00

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Страшная смерть в ледяной воде пришла двум отчаянным жителям Югры. На «УАЗ»-буханке трое югорчан отправились по тонкому льду Оби. Выжил только один.

Няганским межрайонным следственным отделом устанавливаются обстоятельства гибели двух жителей поселка Березово.

По данным следствия, в ночь на 9 декабря трое жителей посёлка Березово возвращались на автомобиле УАЗ из поселка Приобье Октябрьского района по зимней автодороге «Приобье – Игрим». Примерно в 20 километрах от поселка Шеркалы автомобиль, проезжая по замерзшей реке, провалился под лед. Водитель и пассажир транспортного средства погибли, еще одному пассажиру удалось выбраться и спастись.

Известно, что на автодороге «Приобье – Игрим» ледовая переправа через реку до настоящего времени официально не открыта и проезд транспорта по льду водоема запрещен.