Новогодний бал для молодёжи состоится в Нижневартовске

10 Дек. 11:26 2018-12-10T11:26:27+03:00

Попадут на него 150 человек

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В Нижневартовске состоится Новогодний молодежный бал. Заявки на участие принимались до 10 декабря. Студенты примут участие в шоу-программах, работе интерактивных зон, создании уникальных арт-объектов.

Мероприятие организует департамент по социальной политике администрации Нижневартовска, Молодёжный центр, Дворец культуры «Октябрь», молодежный парламент при Думе города.

пройдет 19 декабря в 16 часов 30 минут во Дворце культуры «Октябрь» (улица 60 лет Октября, 11/2).

Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет. По результатам отбора анкет будут выбраны 150 человек.

В Нижневартовске состоится Новогодний молодежный бал. Заявки на участие принимались до 10 декабря. Студенты примут участие в шоу-программах, работе интерактивных зон, создании уникальных арт-объектов.

Мероприятие организует департамент по социальной политике администрации Нижневартовска, Молодёжный центр, Дворец культуры «Октябрь», молодежный парламент при Думе города.

пройдет 19 декабря в 16 часов 30 минут во Дворце культуры «Октябрь» (улица 60 лет Октября, 11/2).

Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет. По результатам отбора анкет будут выбраны 150 человек.

Праздничная встреча даст возможность познакомиться творческим и инициативным вартовчанам.