Новогодний бал для молодёжи состоится в Нижневартовске
В Нижневартовске состоится Новогодний молодежный бал. Заявки на участие принимались до 10 декабря. Студенты примут участие в шоу-программах, работе интерактивных зон, создании уникальных арт-объектов.
Мероприятие организует департамент по социальной политике администрации Нижневартовска, Молодёжный центр, Дворец культуры «Октябрь», молодежный парламент при Думе города.
пройдет 19 декабря в 16 часов 30 минут во Дворце культуры «Октябрь» (улица 60 лет Октября, 11/2).
Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет. По результатам отбора анкет будут выбраны 150 человек.
В Нижневартовске состоится Новогодний молодежный бал. Заявки на участие принимались до 10 декабря. Студенты примут участие в шоу-программах, работе интерактивных зон, создании уникальных арт-объектов.
Мероприятие организует департамент по социальной политике администрации Нижневартовска, Молодёжный центр, Дворец культуры «Октябрь», молодежный парламент при Думе города.
пройдет 19 декабря в 16 часов 30 минут во Дворце культуры «Октябрь» (улица 60 лет Октября, 11/2).
Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет. По результатам отбора анкет будут выбраны 150 человек.
Праздничная встреча даст возможность познакомиться творческим и инициативным вартовчанам.