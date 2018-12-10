2018-12-10T10:19:28+03:00
Общество

В сургутских автобусах можно рассчитаться безналом

Льготники могут оплачивать проезд любым способом
Алена Кульмухаметова
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Стоимость проезда не изменится до нового годаСтоимость проезда не изменится до нового годаФото: Татьяна Коркина
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От кондукторов перевозчики не отказываются. Они по –прежнему будут принимать плату за проезд. Только теперь у них есть два способа оплаты: наличный и безнал.

Об этом журналистам рассказали на брифинге, прошедшем сегодня, 7 декабря, заместитель директора АО «СПОПАТ» Максим Соколов и начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения Рустам Гильманов.

-Этот проект готовился уже давно. В прошлом году был запущен пилотный проект, по результатам которого разработчики учли все замечания. Год спустя, выбранный нами поставщик данных услуг осуществил еще один шаг в сторону цифровизации, сделав проезд наших пассажиров более удобным и комфортабельным, — прокомментировал 7 декабря заместитель директора АО «СПОПАТ»Максим Соколов. — С сегодняшнего дня все автобусы АО «СПОПАТ», совершающие перевозки по регулируемым тарифам оснащены электронными терминалами. Причем оплату можно производить как наличными денежными средствами, так и бесконтактными картами путем приложения ее к терминалу кондуктора. Также оплату проезда возможно производить с помощью гаджетов, обладающих необходимыми функциями.

Достоинством введения электронных терминалов является получение достоверной информации о пассажиропотоке: сколько пассажиров проехало по данному маршруту, в какое время происходит пиковая загрузка нашего транспорта. В конечном результате это даст возможность производить более правильное планирование на будущий период: изменить расстояние того или иного маршрута и увеличить или сократить количество автобусов на них.

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