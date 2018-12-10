2018-12-10T09:50:08+03:00
Происшествия

Жительница Югорска стянула со стола смартфон за 47 тысяч рублей

Воровку задержали оперативники
Алена Кульмухаметова
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Сверх глупость совершила 33-летняя жительница Югорска. При посещении торгового центра дама позарилась на чужой телефон. Женщина и не подумала, что всюду установлены камеры видеонаблюдения. Воровку задержали по горяим следам.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в Югорске женщина, находясь в торговом центре по улице Октябрьская, похитила со стола смартфон стоимостью более 47000 рублей. Подозреваемая задержана. Телефон изъят и возвращен владельцу.

Ещё одна кража произошла в Сургуте. Мужчина, находясь в помещении жилого вагончика, расположенного в СОТ «Дзержинец», похитил электроинструменты на общую сумму 6500 рублей. Выяснилось, что подозреваемый ранее был судим за аналогичные преступления.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

За прошедшие дни в Югре зарегистрировано 98 преступлений, раскрыто 78, из них: 4 факта причинения тяжких телесных повреждений, 4 факта незаконного оборота наркотических средств, вымогательство, 2 угона, 1 случай мошенничества и 11 краж, в том числе 1 квартирная.

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