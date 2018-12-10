2018-12-10T09:26:33+03:00
Происшествия

В минувшие выходные на дорогах Югры погибли 7 человек

Среди пострадавших есть дети
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыФото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Выходные в Ханты-Мансийском автономном округе выдались «богатыми» на ДТП. Всего за один день погибли четыре человека. По данным Госавтоиснпекции округа, зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек погибло и 25 – получили ранения, в том числе 3 несовершеннолетних.

Так, 7 декабря в 16:00 на 59 км автодороги «НефтеюганскСургут» в Сургутском районе, водитель-пенсионер за рулём «Тойота Королла», при развороте столкнулся большегрузом «Ивеко» в составе полуприцепа «АМ-649645».

В результате ДТП погиб водитель автомобиля «Тойота».

в это же день около семи вечера на 8 км подъезда к поселку Сентябрьский в Нефтеюганском районе, водитель за рулём «Шевроле Нива», выехал на встречку и столкнулся с «Волгой».

В результате ДТП погиб пассажир автомобиля «Волга», женщина, водитель этого же автомобиля получил телесные повреждения, водитель автомобиля «Нива» и трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Также 7 декабря в 22:15 на 138 км автодороги «Сургут – Нижневартовск» в Нижневартовском районе, водитель за рулём «Вольво-850» выехал на встречку, где столкнулся со «Скания» с полуприцепом «МАЗ».

В результате ДТП погиб водитель и два пассажира автомобиля «Вольво».

На территории округа с 7 по 9 декабря сотрудниками Госавтоинспекции задержано 37 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 24 – за отказ от медицинского освидетельствования и 7 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 63 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

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