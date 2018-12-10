2018-12-10T09:04:55+03:00
Общество

Лучший слесарь Югры работает в горводоканале Нижневартовска

Конкурсанты решали сложные теоретические задания и на практике доказывали свое мастерство
Алена Кульмухаметова
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Конкурс проходил в рамках «Славим человека труда!»Конкурс проходил в рамках «Славим человека труда!»Фото: Татьяна Коркина
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Итоги регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» по Уральскому федеральному округу подвели в Нижневартовске.

По данным организаторов, за звание лучшего слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике и лучшего инженера-теплотехника соревновались 14 представителей муниципальных организаций в сфере ЖКХ из Нижневартовска, Сургута, Ханты-Мансийска, Советского, Когалыма, Мегиона и Нижневартовского района.

В результате в номинации «Лучший слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» стал сотрудник нижневартовского «Горводоканала» Юрий Кибец. Второе место за собой оставил его коллега Дмитрий Загаров. «Бронза» досталась специалисту городских тепловых сетей Сургута Игорю Федию.

В номинации «Лучший инженер-теплотехник» первое место занял работник концессионной коммунальной компании Когалыма Евгений Петухов. Серебряным призером был признан сотрудник сургутских городских тепловых сетей Алексей Виноградов. Замкнула тройку лидеров специалист предприятия «Теплоснабжение» из Нижневартовска Анна Файзулина.

Стоит отметить, что по этим двум номинациям конкурс «Славим человека труда!» проводится в Югре впервые.

Лидеры представят автономный округ на заключительном этапе соревнований, который состоится в первом квартале 2019 года.

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