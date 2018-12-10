2018-12-10T07:55:55+03:00
Происшествия

В Нижневартовске уголовник снял видеокамеру с жилого дома

Мужчину содержали полицейские
Алена Кульмухаметова
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Зачем вартовчанину понадобилась видеокамера с жилого дома, выясняют полицейские Нижневартовска. Заявление о краже поступило от одной из компаний города.

- В Нижневартовске в полицию поступило заявление техника одной из компаний города о том, что около подъезда дома по улице Пермской пропала видеокамера, стоимостью более 4500 рублей. Сотрудниками полиции задержан подозреваемый 1984 года рождения. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело, -сообщает УМВД по ХМАО-Югре.

В Югре за прошедшие дни раскрыто 21 ранее зарегистрированное преступление, из них: факт умышленного причинения здоровью, разбой, открытое хищение, 2 факта сбыта наркотических средств, 6 мошенничеств, угон и 5 краж. Арестованы 5 человек.

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