2018-12-10T07:35:50+03:00
Общество

Погода в Югре 10 декабря: облачно и небольшой снег

Средняя температура воздуха по округу -14 градусов
Алена Кульмухаметова
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В Югре сегодня пасмурноВ Югре сегодня пасмурноФото: Татьяна Коркина
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В Ханты-Мансийске облачная погода и без осадков. Ветер южный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -13, -14 градусов.

В Сургуте облачная погода и без осадков. Ветер юго-западный, 3-6 метров в секунду. Температура воздуха -12, -13 градусов.

В Нижневартовске облачная погода и небольшой снег. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -13, -14 градусов.

В Когалыме облачная погода и небольшой снег. Ветер юго-западный 4-7 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -13 градусов.

В Радужном облачно и небольшой снег. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днём -12, -1 4 градусов.

В Белоярском ясная погода и без осадков. Ветер юго-западный, южный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -15 градусов.

В Советском облачная погода, вечером небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -6, -11 градусов.

В Нягани облачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха днем: -10, -6 градусов.

В Нефтеюганске облачная погода и без осадков. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха: -1 4 градусов.

В Урае переменная облачность и без осадков. Ветер южный, юго-восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -7, -1 2 градусов.

В Лангепасе облачная погода и небольшой снег. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха: -14 градусов.

В Лянторе облачно и без осадков. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха: -13 градусов.

В Мегионе облачно и небольшой снег. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха: -14 градусов.

В Покачах облачно и небольшой снег. Ветер юго-западный 4-7 метров в секунду. Температура воздуха днём: -13 градусов.

В Пыть-Яхе облачно и без осадков. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха днём: -14 градусов.

В Югорске облачная погода и небольшой снег. Ветер юго-восточный, южный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха: -6, -12 градусов.

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