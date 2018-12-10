Погода в Югре 10 декабря: облачно и небольшой снег
В Ханты-Мансийске облачная погода и без осадков. Ветер южный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -13, -14 градусов.
В Сургуте облачная погода и без осадков. Ветер юго-западный, 3-6 метров в секунду. Температура воздуха -12, -13 градусов.
В Нижневартовске облачная погода и небольшой снег. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -13, -14 градусов.
В Когалыме облачная погода и небольшой снег. Ветер юго-западный 4-7 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -13 градусов.
В Радужном облачно и небольшой снег. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днём -12, -1 4 градусов.
В Белоярском ясная погода и без осадков. Ветер юго-западный, южный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -15 градусов.
В Советском облачная погода, вечером небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -6, -11 градусов.
В Нягани облачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха днем: -10, -6 градусов.
В Нефтеюганске облачная погода и без осадков. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха: -1 4 градусов.
В Урае переменная облачность и без осадков. Ветер южный, юго-восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -7, -1 2 градусов.
В Лангепасе облачная погода и небольшой снег. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха: -14 градусов.
В Лянторе облачно и без осадков. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха: -13 градусов.
В Мегионе облачно и небольшой снег. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха: -14 градусов.
В Покачах облачно и небольшой снег. Ветер юго-западный 4-7 метров в секунду. Температура воздуха днём: -13 градусов.
В Пыть-Яхе облачно и без осадков. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха днём: -14 градусов.
В Югорске облачная погода и небольшой снег. Ветер юго-восточный, южный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха: -6, -12 градусов.