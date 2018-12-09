В Сургуте автобусы оснастили электронными терминалами

9 Дек. 14:51 2018-12-09T14:51:48+03:00

Оплату можно производить как наличкой, так и бесконтактными картами

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В Сургуте начала действовать система безналичной оплаты проезда в городском автотранспорте, об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. По словам заместителя директора АО «СПОПАТ» Максима Соколова в и начальника отдела по организации транспортного обслуживания населения Рустама Гильманова, проект готовился давно, и сегодня все автобусы, совершающие перевозки по регулируемым тарифам, оснащены электронными терминалами.

- Оплату можно производить как наличными денежными средствами, так и бесконтактными картами путем приложения ее к терминалу кондуктора. Также оплату проезда возможно производить с помощью гаджетов, обладающих необходимыми функциями, - рассказала она.

Пассажиры в любом случае должны дожидаться получения чека на руки, что является подтверждением оплаты проезда.

- Кондукторы остаются по-прежнему, единственным изменением в их работе стала возможность принятия оплаты двух видов: наличной и безналичной. До 21 декабря текущего года для льготной категории граждан ничего не меняется. Они также могут расплачиваться удобным для них способом, - рассказал Максим Соколов.

Благодаря электронным терминалам, компания получит достоверную информацию о пассажиропотоке, что даст возможность производить правильное планирование на будущий период.

Отметим, что на муниципальных маршрутах стоимость проезда в 2019 году составит 25 рублей.