2018-12-09T11:10:15+03:00
Звезды

В Нижневартовске пройдут народные гуляния, приуроченные к 88-летию Югры

Празднование состоится 10 декабря
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: администрация НижневартовскаФото: администрация Нижневартовска
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В Нижневартовске 10 декабря на площади Дворца искусств в 17 часов пройдёт народное гулянье «Югра от древности до современности», приуроченный к 88-летию Югры. Горожан ждут многочисленные игровые, спортивные, концертно-развлекательные и торговые площадки.

Все желающие смогут принять участие в возведении настоящего стойбищного чума, поиграть в национальные игры, покататься на оленьей упряжке и др.

Отметим, что торжественные мероприятия пройдут на всех площадках Ханты-Мансийского автономного округа.

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