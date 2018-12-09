В Нижневартовске пройдут народные гуляния, приуроченные к 88-летию Югры
Празднование состоится 10 декабря
Фото: администрация Нижневартовска
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В Нижневартовске 10 декабря на площади Дворца искусств в 17 часов пройдёт народное гулянье «Югра от древности до современности», приуроченный к 88-летию Югры. Горожан ждут многочисленные игровые, спортивные, концертно-развлекательные и торговые площадки.
Все желающие смогут принять участие в возведении настоящего стойбищного чума, поиграть в национальные игры, покататься на оленьей упряжке и др.
Отметим, что торжественные мероприятия пройдут на всех площадках Ханты-Мансийского автономного округа.