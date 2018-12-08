8 Дек. 14:44 2018-12-08T14:44:32+03:00

В Югорске женщина решила взять кредит, но сама же осталась без денег Фото: Татьяна Коркина

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В Югорске возбуждено уголовное дело в связи с мошенничеством в отношении 47-летней местной жительницы. Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, женщина хотела получить кредит в одном из банков, но ей отказали. Тогда она нашла в Интернете сайт по выдаче кредитов и оставила заявку на выдачу денег под процент.

Вскоре ей позвонил якобы сотрудник московского банка и рассказал, что для положительного решения по кредиту нужно оплатить страховку, комиссию за открытие счёта, курьерскую доставку документов и проделать другие операции. Женщина, не задумываясь, перевела на счёт мошенника около 100 тыс. рублей, после чего «сотрудник банка» перестал выходить на связь.

Сама потерпевшая рассказала, что знала о таких видах мошенничества, но всё равно клюнула на удочку. По её словам, «сотрудник банка» вежливо с ней разговаривал, представился и сообщил адрес банка.