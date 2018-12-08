2018-12-08T14:44:32+03:00
Происшествия

В Югорске женщина решила взять кредит, но сама же осталась без денег

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Югорске женщина решила взять кредит, но сама же осталась без денегВ Югорске женщина решила взять кредит, но сама же осталась без денегФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Югорске возбуждено уголовное дело в связи с мошенничеством в отношении 47-летней местной жительницы. Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, женщина хотела получить кредит в одном из банков, но ей отказали. Тогда она нашла в Интернете сайт по выдаче кредитов и оставила заявку на выдачу денег под процент.

Вскоре ей позвонил якобы сотрудник московского банка и рассказал, что для положительного решения по кредиту нужно оплатить страховку, комиссию за открытие счёта, курьерскую доставку документов и проделать другие операции. Женщина, не задумываясь, перевела на счёт мошенника около 100 тыс. рублей, после чего «сотрудник банка» перестал выходить на связь.

Сама потерпевшая рассказала, что знала о таких видах мошенничества, но всё равно клюнула на удочку. По её словам, «сотрудник банка» вежливо с ней разговаривал, представился и сообщил адрес банка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
В городе Радужный «парфюмер» украл из магазина товара на 28 тысяч рублей
В Нижневартовске открылся ледовый городок
Жительнице Нефтеюганска грозит десять лет тюрьмы за покупку в Интернете
Костюм охотника-манси из Ханты- Мансийска представлен на XXV выставке-ярмарке народных художественных промыслов России
В Сургуте курьер из службы доставки украл посылку с золотом
Егор Крид оказался на больничной койке в Сургуте
В Ханты-Мансийском районе нефтяники зарыли опасные отходы
Чумовую ёлку и чумачечую игрушку выбрали в Нефтеюганске
Житель Мегиона с одного удара убил мужчину
В Ханты-Мансийске презентовали сказочный путеводитель
Житель Берёзово несколько часов силой удерживал в своей квартире гостью
Уникальный индустриальный парк открылся в Нижневартовске
В Югре лучшие МФЦ работают в Лангепасе и Урае
В минувшие сутки в Югре в 4 ДТП пострадали 4 человека