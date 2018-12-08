2018-12-08T15:03:23+03:00
Происшествия

На дорогах Югры за сутки погибли пять человек

Аварии произошли в Сургутском, Нефтеюганском и Нижневартовском районах
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Югре за прошедшие сутки в дорожно-транспортных путешествиях погибли 5 человекВ Югре за прошедшие сутки в дорожно-транспортных путешествиях погибли 5 человекФото: Татьяна Коркина
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В Югре за прошедшие сутки в дорожно-транспортных путешествиях погибли 5 человек, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

Первое ДТП, о котором уже сообщала «Комсомольская правда – Югра», произошло в Сургутском районе около 16.15 на 58-м км автодороги «Сургут-Нефтеюганск». 65-летни водитель «Тойоты Короллы», разворачиваясь, не предоставил преимущество «Скании», которая ехала в попутном направлении. Итог – водитель легковушки скончался до приезда скорой.

В Нефтеюганском районе около 18:30 на 2-м км автодороги «Подъезд к поселку Сентябрьский» 44-летний водитель «Шевроле Нива» выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «ГАЗ-3110» под управлением 65-летнего мужчины. В результате ДТП 36-летняя пассажирка автомобиля «ГАЗ-3110» от полученных травм скончалась на месте ДТП. Оба водителя и двое пассажиров «Нивы» получили травмы.

В Нижневартовском районе около 22:15 на 138-м км автодороги «Сургут - Нижневартовск» 32-летний водитель автомобиля «Вольво» выехал на встречку и столкнулся с грузовым автомобилем «Скания». В результате аварии водитель «Вольво» и его двое пассажиров

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