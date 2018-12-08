2018-12-08T11:13:57+03:00
Происшествия

В Мегионе пьяный мужчина угнал автомобиль у соседки, пока она спала

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Мегионе пьяный мужчина угнал автомобиль у соседки, пока она спалаВ Мегионе пьяный мужчина угнал автомобиль у соседки, пока она спалаФото: Татьяна Коркина
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В Мегионе возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, который подозревается в неправомерном завладении транспортом без цели хищения.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, на днях сотрудники ДПС остановили подозрительно движущийся автомобиль «КИА Сид», за рулём которой находился водитель с признаками алкогольного опьянения. При этом у мужчины не было водительских прав. Общаясь с полицейскими, он рассказал, что угнал автомобиль у своей знакомой.

История началась накануне вечером, на территории СОТ «Ватинский Еган», где распивал спиртные напитки у соседки по даче. Через несколько часов он отправился домой, но спустя какое-то время решил продолжить «квасить». Дома алкоголя не оказалось, поэтому он пошёл обратно к соседке, но та тоже сидела без алкоголя. Мужчина решил воспользоваться автомобилем соседки и съездить в магазин за продуктами и алкоголем. В это время женщина уже спала, поэтому мужчина не стал её будить, взял ключи и отправился в магазин.

По словам подозреваемого, он собирался вернуть машину до того, как знакомая проснётся. Правда, не успел – его задержали. Сама 39-летняя потерпевшая ночью проснулась, обнаружила пропажу автомобиля и позвонила в полицию. Сотрудники её успокоили и рассказали, что её машина в порядке, а мужчина, который её угнал, уже задержан. Приехав в отдел полиции, мегионка написала заявление по факту угона автомобиля.

Теперь подозреваемому может грозить до 5 лет лишения свободы.

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