В Сургуте двоих подростков закрыли в спецучреждении за бесконечные кражи

8 Дек. 10:10 2018-12-08T10:10:44+03:00

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В Сургуте двух подростков 16-ти и 18-лет поместили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа за кражу. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, о заключении их под стражу вынес решение суд.

В ноябре 2018 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные лица, отжав пластиковую дверь эвакуационного входа одного из сетевых магазинов по ул. Мира, похитили алкоголь и сигареты на сумму более 35 тыс. рублей. Подозреваемых нашли по горячим следам – ими оказались трое несовершеннолетних из местной группировки. В разных составах подростки совершили 12 краж из магазинов, торговых ларьков и павильонов города на общую сумму более 200 тыс. рублей.

Всех их поставили на учёт, однако подростки продолжали совершать преступления. Позже Сургутский городской суд назначил им, в зависимости от тяжести преступлений, наказания в виде штрафов, исправительных работ и условного лишения свободы. Двоих также приговорили за совершение грабежей.

В связи с тем, что подростки продолжали совершать преступления, двоих из группы закрыли в спецучреждении.