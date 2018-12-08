В Сургутском районе погиб водитель легковушки, который врезался в попутку

8 Дек. 09:46 2018-12-08T09:46:05+03:00

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На 58-м км автодороги «Сургут – Нефтеюганск» вчера, 7 декабря, около 16 часов произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, по предварительным данным водитель «Тойоты Короллы» попытался развернуться в обратном направлении с правой стороны проезжей части через сплошную линию, не убедился в безопасности манёвра, и столкнулся с грузовым автомобилем «Iveco» с полуприцепом, который двигался в попутном направлении.

От полученных травм водитель легковушки скончался на месте, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.