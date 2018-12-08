2018-12-08T09:46:05+03:00
Происшествия

В Сургутском районе погиб водитель легковушки, который врезался в попутку

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: УМВД по ХМАО-ЮгреФото: УМВД по ХМАО-Югре
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На 58-м км автодороги «СургутНефтеюганск» вчера, 7 декабря, около 16 часов произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, по предварительным данным водитель «Тойоты Короллы» попытался развернуться в обратном направлении с правой стороны проезжей части через сплошную линию, не убедился в безопасности манёвра, и столкнулся с грузовым автомобилем «Iveco» с полуприцепом, который двигался в попутном направлении.

От полученных травм водитель легковушки скончался на месте, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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