В Югре преступная группировка занималась продажей палёного алкоголя

8 Дек. 09:41 2018-12-08T09:41:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении группировке, в состав которой входили 7 уроженцев средней Азии. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в совершении таких преступлений, как хранение, перевозка в целях сбыта и продажи немаркированного алкоголя, и хранение, перевозка и розничная продажа алкоголя без соответствующей лицензии.

Следствие выяснило, незаконный сбыт палёного алкоголя в Нефтеюганске организовал один из мигрантов, который вовлёк в преступный бизнес своих земляков - знакомых и родственников. Контрафакт хранили в двух помещениях в Нефтеюганском районе, откуда поставлялся в 22 магазина. Притом, что ни один из магазинов не имел лицензию на право продажи алкоголя.

Следователи и полицейские изъяли со складов около 30 тысяч бутылок палёного алкоголя на сумму более 2-х млн рублей. В составе жидкости находились сивушные масла, технические примеси и метанол. Все расходы на покупку алкоголя и доход от сбыта записывали в специальную тетрадь.

Контрафактный алкоголь складировался в двух помещениях в Нефтеюганском районе, откуда поставлялся в 22 магазина, принадлежащие обвиняемым, их родственникам или близким знакомым. При этом, ни один из этих магазинов не имел лицензию на право реализации алкогольной продукции.

Продавцов ни разу не привлекали к ответственности из-за того, что некоторые сотрудники полиции были причастны к покровительству «палёного» бизнеса. В отношении них были также возбуждены уголовные дела, расследование которых продолжается. В ближайшее время обвиняемые члены группировки предстанут перед судом.