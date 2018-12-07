2018-12-07T15:47:04+03:00
Общество

АО «Транснефть – Сибирь» завершило строительство двух жилых домов для сотрудников

Квартиры с завершенной чистовой отделкой укомплектованы мебелью
Поделиться:
В настоящее время ведется заселение квартирВ настоящее время ведется заселение квартир
Изменить размер текста:

АО «ТранснефтьСибирь» завершило строительство двух многоквартирных домов для работников предприятия в поселках Сентябрьский (ХМАО-Югра) и Вынгапуровский (микрорайон г. Ноябрьска, ЯНАО), расположенных вблизи линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Южный Балык» и нефтеперекачивающей станции (НПС) «Вынгапур».

В пос. Сентябрьский построен 36-квартирный жилой дом для новых сотрудников, выпускников учебных заведений, направленных на работу на ЛПДС «Южный Балык» Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов (УМН), а также для постоянных сотрудников предприятия, не имеющих жилья по месту работы. Возведение дома началось в июне 2017 года.

В пос. Вынгапуровский построен 48-квартирный дом. Это жилье необходимо для обеспечения новых сотрудников и проживания постоянно работающего персонала на НПС «Вынгапур» Ноябрьского УМН при переходе станции с вахтового режима на обычный. Строительство этого социального объекта началось в мае 2017 года.

При строительстве зданий и отделке помещений использованы современные и высококачественные материалы. Квартиры с завершенной чистовой отделкой укомплектованы мебелью, необходимой техникой и бытовыми приборами.

Жилые дома уже введены в эксплуатацию. В настоящее время ведется заселение квартир.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
В городе Радужный «парфюмер» украл из магазина товара на 28 тысяч рублей
В Нижневартовске открылся ледовый городок
Жительнице Нефтеюганска грозит десять лет тюрьмы за покупку в Интернете
Костюм охотника-манси из Ханты- Мансийска представлен на XXV выставке-ярмарке народных художественных промыслов России
В Сургуте курьер из службы доставки украл посылку с золотом
Егор Крид оказался на больничной койке в Сургуте
В Ханты-Мансийском районе нефтяники зарыли опасные отходы
Чумовую ёлку и чумачечую игрушку выбрали в Нефтеюганске
Житель Мегиона с одного удара убил мужчину
В Ханты-Мансийске презентовали сказочный путеводитель
Житель Берёзово несколько часов силой удерживал в своей квартире гостью
Уникальный индустриальный парк открылся в Нижневартовске
В Югре лучшие МФЦ работают в Лангепасе и Урае
В минувшие сутки в Югре в 4 ДТП пострадали 4 человека