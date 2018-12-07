2018-12-07T14:51:53+03:00
Общество

В Нижневартовске открываются 13 ледовых катков

Для посетителей эти площадки бесплатны
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города НижневартовскФото с сайта администрации города Нижневартовск
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Уже сейчас для активных вартовчан подготовлены четыре терренкур-маршрута на Комсомольском озере, в парке Победы, поселке Магистраль и набережной. Они подойдут для занятий скандинавской ходьбой или оздоровительной гимнастикой, которая пользуется большой популярностью особенно у старшего поколения.

По информации портала администрации города Нижневартовск, учреждения спорта готовят более 150 мероприятий с охватом более 10 тысяч жителей всех возрастов.

- С 10 декабря планируем открыть 13 ледовых катков для занятий зимними видами спорта. 6 из них будут работать возле школ №2, 5, 13, 22, 30 и 31. Еще семь муниципальных катков будут подготовлены в микрорайонах города. Для посетителей эти площадки бесплатны. В этом году площадки оборудуем пунктами обогрева, они будут освещены, а музыкальное сопровождение и иллюминация катков создаст настроение. Коньки можно взять напрокат. Более 400 пар будут доступны, - рассказала заместитель главы города по социальной и молодежной политике администрации города Надежда Волчанина.

Кроме того, можно воспользоваться лыжными трассами, подготовленными в этом году вокруг Комсомольского озера и между базами «Радуга» и «Татра» (объединили в одну). На озере работает пункт проката, где можно взять лыжи и другой необходимый инвентарь. В наличие 150 пар.

Вся необходимая информация о планируемых мероприятиях, а также новости о новогодней подготовке доступны на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска. Найти их можно также по хэштегу #НовыйГод2019.

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