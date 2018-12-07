Сургутянин купил «права» за 15 тысяч рублей

7 Дек. 14:34 2018-12-07T14:34:03+03:00

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Житель Сургута с поддельными правами попал в ЖТП. Объяснять происхождение документа пришлось следователям.

Сургутские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, который пользовался поддельным водительским удостоверением.

Эксперты подтвердили, что мужчина использовал подложное водительское удостоверение, которое не является производством «Гознак».

Злоумышленник пояснил, что приобрел документ в мае этого года через интернет за 15 тысяч рублей, которые ему доставили курьером через неделю. Права он купил, так как ранее утерял настоящее водительское удостоверение и подтверждающие документы об обучении и сдаче экзаменов.

По данному факту возбужденно уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».