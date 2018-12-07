Бренд «Сделано в Югре» должен стать талисманом всех продуктов, произведённых в округе

7 Дек. 13:42 2018-12-07T13:43:53+03:00

Свои достижения на выставке демонстрирует более 200 предприятий малого и среднего бизнеса

Изменить размер текста: A A

Окружная выставка-форум товаропроизводителей «Товары земли Югорской» открылась в конгрессно-выставочном центре «Югра-Экспо» Ханты-Мансийска.

Экспозиции посетили губернатор автономного округа Наталья Комарова и делегация Сирийской Арабской Республики во главе с губернатором провинции Хомс Талалом аль-Барази.

Свои достижения на выставке демонстрирует более 200 предприятий малого и среднего бизнеса автономного округа, в числе которых обладатели знака «Сделано в Югре». Они представили инвестиционные проекты, лучшую продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, новые продукты и услуги.

Разделы выставки охватывают все отрасли агропромышленного комплекса региона. Это один из самых масштабных проектов для демонстрации региональных товаров и услуг, содействия их продвижению на внутреннем и внешнем рынках, презентации перспективных проектов и достижений муниципальных образований автономного округа.

- Необходимо сделать так, чтобы бренд «Сделано в Югре» стал талисманом для каждого продукта, каждой услуги, произведенных в автономном округе, – нацелила Наталья Комарова.