На трассе по Сургутом насмерть разбились две девушки

7 Дек. 11:59 2018-12-07T12:00:50+03:00

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Жуткое массовое дорожно-транспортное происшествие случилось накануне около двух часов дня недалеко от Сургута. Погибли два человека и пострадали трое.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, на подъезде к Сургуту произошло ДТП с участием двух автомобилей «Хёндай» и «Мерседес».

27-летняя водитель за рулём «Хёндай», не справилась с управлением, врезалась в металлическое ограждение. От удара авто отбросило на полосу встречку, после чего произошло столкновение с автомобилем «Мерседес Бенц» и большегрузом.

В результате ДТП водитель автомобиля «Хёндай» от полученных травм скончаласьна месте происшествия. Пассажирка автомобиля «Хёндай» от полученных травм скончалась в карете скорой помощи на месте происшествия. Водитель и двое пассажиров автомобиля «Мерседес» получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.