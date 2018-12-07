В Югре зафиксированы случаи заболеваемости гриппом

7 Дек. 10:51 2018-12-07T10:51:55+03:00

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Роспотребнадзор ХМАО сообщил о зарегистрированных случаях гриппа в этом сезоне. Он обнаружен у двоих заболевших из Ханты-Мансийска и Нефтеюганска.

- На этой неделе впервые зафиксирована циркуляция вируса гриппа H3N2, это две находки, но они составили 3%. В структуре всех положительных находок доминируют рс-вирусы, и на их долю приходится 24,6%. Вирусы парагриппа занимают 14,8%, аденовирусы — 1,2%, и вирусы не гриппозной этиологии — 49. То есть, все остальное — 49%, — прокомментировала Инна Кудрявцева, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре.

Большинство югорчан болеют ОРВИ. Порог заболеваемости растёт в геометрической прогрессии. Так, в Югре на карантин закрыты один класс в школе и 5 групп в 5 детских садах.