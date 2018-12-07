Про съезд Дедов Морозов и открытие его резиденции в Нижневартовске

7 Дек. 09:58 2018-12-07T09:58:19+03:00

Более 1500 мероприятий подготовили учреждения образования, культуры и спорта для организации отдыха вартовчан

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Только отдел культуры Нижневартовска подготовил для горожан 350 мероприятий. Планируется, что участие в них примут как минимум 40 тысяч человек.

Так, с 10 декабря во Дворце искусств откроется резиденция Деда Мороза. Традиционно, под Новый год, в выставочном зале Дворца искусств проходит выставка «Новогодний карнавал кукол», в которой могут принять участие все желающие без ограничения по возрасту. Открытие выставки состоится 24 декабря.

- Наши творческие коллективы сейчас готовятся к участию в ежегодном съезде Дедов Морозов и Снегурочек, который пройдет в Ханты-Мансийске 8-10 декабря. Мы надеемся там занять призовое место, - рассказала заместитель главы города по социальной и молодежной политике администрации города Надежда Волчанина.

Для вартовчан, которые любят эксклюзивные вещи, проведут мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек и другой праздничной атрибутики. С начала декабря такие предновогодние кружки будут работать во всех городских библиотеках.

Главным событием станет открытие ледового городка на площади Нефтяников. Здесь уже работает каток. Ориентировочно открытие городка состоится 22 декабря в 14 часов.

Для тех, кто решит встретить Новый год необычно, на площади Нефтяников в ночь с 31 декабря на 1 января состоится праздничная программа с поздравлением Деда Мороза, концертом от творческих коллективов города. Для всех вартовчан в 00 часов запланирован фейерверк, который запустят с набережной Оби (разрешенная площадка для запуска пиротехнических изделий).

Сама площадь будет украшена по мотивам известной сказки «Щелкунчик и Мышиный король». Работы по созданию ледовых фигур продолжаются.