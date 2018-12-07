Жительница Сургута выиграла 2,5 тысячи долларов США

7 Дек. 09:33 2018-12-07T09:33:13+03:00

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Всего 170 рублей требовалось заплатить жительнице Сургута, чтобы стать обладательницей 2,5 тысяч долларов США. Женщина отправила четыре тысячи рублей, но выигрыша так и не дождалась.

По информации пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, 43-летняя сургутянка обратилась с заявлением, что пострадала в интернете от действий мошенников. Женщина со смартфона вошла интернет, на экране телефона появилась красочная реклама с приглашением перехода на сайт розыгрышей с доменным именем lastotek.site. Женщина перешла по ссылке, после чего на экране появилось сообщение о том, что она стала победителем розыгрыша и ей полагается порядка 2,5 тысяч долларов США, но чтобы получить данный приз, ей необходимо заплатить 170 рублей.

Сургутянка так обрадовалась, что сделала электронный перевод, после чего появилось аналогичное сообщение с выбором способа перевода и стоимость за услугу, которые повторялись несколько раз. Сургутянка, поняла, что это обман только, после того как перевела на счета мошенников более 4 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.