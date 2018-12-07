В Югре зарегистрировано 148 обманутых дольщиков

7 Дек. 09:24 2018-12-07T09:24:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава региона Наталья Комарова провела очередную встречу с обманутыми дольщиками. На сегодняшний день в округе их зарегистрировано 148 человек. В достройке нуждаются 9 многоквартирных домов.

В Югре утвержден план-график по решению проблем дольщиков, чьи деньгипривлечены для строительства многоквартирных домов, и чьи права нарушены. Его реализация находится на контроле постоянно действующей рабочей группы по решению проблем граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов.

Кроме того, в целях недопущения новых случаев нарушения прав югорчан, кто покупает квартиры на стадии котлована.

Жилстройнадзором Югры запущена информационно-аналитическая система контроля долевого строительства, а также мобильного приложения информирования и контроля за объектами жилищного строительства.

Стоит отметить, что в государственную программу «Развитие жилищной сферы» внесены изменения, которые позволят семьям, имеющим 3 и более детей и невысокий уровень дохода; имеющим детей-инвалидов; в которых дети остались без родителей (единственного родителя) претендовать на получении субсидии на погашение задолженности по полученным до 31 декабря 2013 года ипотечным жилищным кредитам.