2018-12-07T08:56:04+03:00
Происшествия

В Нижневартовске подросток угрожал устроить теракт за не отмененные уроки

Люди из здания были срочно эвакуировано
Алена Кульмухаметова
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Угроза террактом под постом в соцсети ВКонтакте навела шороха в телекомпании «Самотлор». Люди были эвакуированы из здания. Оказалось, что гневные высказывания оставил школьник.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, отделом дознания полиции Нижневартовска в отношении 15-летнего жителя города возбуждено уголовное дело. Полицейскими установлено, что школьник оставил сообщение с угрозой совершения особо тяжкого преступления под постом об актированных днях в паблике городской телекомпании в социальной сети. В результате работа телекомпании была приостановлена на несколько часов. Экстренные службы проводили обследование здания, эвакуировали персонал. Информация не подтвердилась, но в результате противоправных действий подозреваемого была дестабилизирована деятельность правоохранительных органов, отвлечены значительные силы и средства экстренных служб.

Отметим, что телекомпания опубликовала информация, что актировки не будет и школьникам придется идти на уроки. Это и разозлило парнишку.

Полицейские предупреждают граждан о том, что действующим законодательством Российской Федерации за заведомо ложные сообщения о правонарушениях и преступлениях предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, которая наступает при достижении гражданином 14-летнего возраста.

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