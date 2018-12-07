2018-12-07T08:36:12+03:00
Общество

Для пенсионеров Нижневартовска проезд в автобусах в 2019 году будет бесплатным

Получать новые персонифицированные транспортные карты не нужно
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города НижневартовскФото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Нижневартовске продли меры дополнительной меры социальной поддержки для пенсионеров. Проезд в городских автобусах будет бесплатным в 2019 году для граждан, зарегистрированных по месту жительства в Нижневартовске и получающих пенсию на территории города по старости или инвалидности.

По информации департамента по социальной политике администрации города, в настоящее время бесплатным проездом по муниципальным маршрутам пользуются более 22 тысяч неработающих пенсионеров города. Получать для этого новые персонифицированные транспортные карты не нужно (повторное обращение в Многофункциональный центр не требуется). Их действие для пользователей льгот продлевается автоматически.

Карта является персональной, на ней имеется фотография владельца, его фамилия, имя и отчество. Количество поездок по карте неограниченно. Важно знать, что пользоваться картой может только ее владелец (на чье имя она выдана). Передача карты для пользования другим лицам запрещена. В противном случае она будет изъята и заблокирована.

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