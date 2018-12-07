2018-12-07T08:29:51+03:00
Происшествия

Жительница Югорска перевела «подруге» 110 тысяч рублей, а после попросила телефон

Деньги ушли мошенникам
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Выгодная акция от банка оказалось хитрой уловкой мошенников. Югорчанка осталась без денег к новому году.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, жительница Югорска перевела аферистам 110 000 рублей. Женщина вела переписку со своей знакомой в социальных сетях, которая попросила её поучаствовать в специальной бонусной программе одного из банков с дальнейшей выгодой в её пользу, но для этого нужно сообщить данные личной карты.

Пенсионерка согласилась и посредством смс-сообщений перевела все свои денежные средства. Позднее оказалась, что аккаунт подруги был взломан. Потерпевшая попросила номер телефона у подруги, однако ответа не последовало. После чего, женщина поняла, что вела переписку с мошенниками и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
В городе Радужный «парфюмер» украл из магазина товара на 28 тысяч рублей
В Нижневартовске открылся ледовый городок
Жительнице Нефтеюганска грозит десять лет тюрьмы за покупку в Интернете
Костюм охотника-манси из Ханты- Мансийска представлен на XXV выставке-ярмарке народных художественных промыслов России
В Сургуте курьер из службы доставки украл посылку с золотом
Егор Крид оказался на больничной койке в Сургуте
В Ханты-Мансийском районе нефтяники зарыли опасные отходы
Чумовую ёлку и чумачечую игрушку выбрали в Нефтеюганске
Житель Мегиона с одного удара убил мужчину
В Ханты-Мансийске презентовали сказочный путеводитель
Житель Берёзово несколько часов силой удерживал в своей квартире гостью
Уникальный индустриальный парк открылся в Нижневартовске
В Югре лучшие МФЦ работают в Лангепасе и Урае
В минувшие сутки в Югре в 4 ДТП пострадали 4 человека