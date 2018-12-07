Жительница Югорска перевела «подруге» 110 тысяч рублей, а после попросила телефон
Выгодная акция от банка оказалось хитрой уловкой мошенников. Югорчанка осталась без денег к новому году.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, жительница Югорска перевела аферистам 110 000 рублей. Женщина вела переписку со своей знакомой в социальных сетях, которая попросила её поучаствовать в специальной бонусной программе одного из банков с дальнейшей выгодой в её пользу, но для этого нужно сообщить данные личной карты.
Пенсионерка согласилась и посредством смс-сообщений перевела все свои денежные средства. Позднее оказалась, что аккаунт подруги был взломан. Потерпевшая попросила номер телефона у подруги, однако ответа не последовало. После чего, женщина поняла, что вела переписку с мошенниками и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело.