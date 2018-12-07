Жительница Югорска перевела «подруге» 110 тысяч рублей, а после попросила телефон

7 Дек. 08:29 2018-12-07T08:29:51+03:00

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Выгодная акция от банка оказалось хитрой уловкой мошенников. Югорчанка осталась без денег к новому году.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, жительница Югорска перевела аферистам 110 000 рублей. Женщина вела переписку со своей знакомой в социальных сетях, которая попросила её поучаствовать в специальной бонусной программе одного из банков с дальнейшей выгодой в её пользу, но для этого нужно сообщить данные личной карты.

Пенсионерка согласилась и посредством смс-сообщений перевела все свои денежные средства. Позднее оказалась, что аккаунт подруги был взломан. Потерпевшая попросила номер телефона у подруги, однако ответа не последовало. После чего, женщина поняла, что вела переписку с мошенниками и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.