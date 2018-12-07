2018-12-07T07:52:07+03:00
Общество

По вине пьяных водителей в Югре с начала года погибли 24 человека

Штрафы и лишение прав не пугают нарушителей
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыФото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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С начала года в Югре с участием водителей с признаками опьянения произошло 154 дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры.

Ни большие штрафы, ни лишение права управления автомобилем, ни уголовная ответственность, не останавливают жителей Югры от употребления алкоголя перед поездкой.

Только с начала года на дорогах Югры произошло 154 дорожно-транспортных происшествия с участием водителей с признаками опьянения, в которых 24 человека погибли и 239 - получили травмы.

За январь-ноябрь 2018 года в округе возбуждено 1030 уголовных дел по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ. В суд направлено 930 дел, вынесено обвинительных приговоров – 907.

Окружная Госавтоинспекция обращает внимание жителей Югры на необходимость проявления ежедневной бдительности и незамедлительно сообщать о всех фактах «нетрезвого управления автомобилем» в дежурные части подразделений ГИБДД.

Напоминаем, что с 1 июля 2015 года повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования грозят виновному лицу уже не административным, а уголовным наказанием.

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