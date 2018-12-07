2018-12-07T07:31:22+03:00
Общество

Жители Нижневартовска мёрзнут с «умным» отоплением

Новый проект поз названием «Умный город» их страшит
Алена Кульмухаметова
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Фото с портала "Официальный Нижневартовск"Фото с портала "Официальный Нижневартовск"
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Накануне «Официальный Нижневартовск» в социальной сети ВКонтакте рассказал об новом проекте, который будет внедряться среди горожан. Он называется «Умный город».

- Проект актуален и важен для города. Он входит в национальную программу Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации «Цифровая экономика». Это позволит внедрить цифровые технологии во все сферы городского хозяйства для повышения качества жизни вартовчан. Мы должны учитывать интересы всех участников внедрения современной системы. На данный момент нам необходимо выработать концепцию и алгоритм действий для достижения высокого результата, – отмечает особенности новшества глава Нижневартовска Василий Тихонов.

Однако, вартовчан пугают нововведения. Они боятся, что им придётся раскошелиться на внедрение проекта. Не так давно в городе запустили проект по энергосбережению и вартовчане начали мёрзнуть в своих квартирах. Об этом говорит один из подписчиков паблика.

- У нас поставили в доме "умное" отопление, и в квартирах стало холодно. Зато кругом заголовки "Югра в лидерах по энергосбережению", а вы - люди, мерзните в своих квартирах. Плохо, когда цифры важнее людей. И да, такая судьба, вероятно, ждет всех жителей "умного" города, - отмечает Дмитрий.

С настороженностью воспринимает новшество ещё один вартовчанин:

- Проект «Умный город» – актуален и важен для города». Если под городом подразумевается администрация и городская казна, безусловно, это автоматизирует пополнение закромов. Для людей город превращается в лагерь с тюремными порядками.

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