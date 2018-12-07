2018-12-07T07:03:29+03:00
Общество

Погода в Югре 7 декабря: небольшой снег и облачно

Сильные морозы отступили
Алена Кульмухаметова
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В Югре морозы отступилиВ Югре морозы отступилиФото: Татьяна Коркина
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В пятницу, 7 декабря, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер южных направлений 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит -5, -10 ºС, в восточных районах -14,-19 ºС.

В Ханты-Мансийске также облачно с прояснениями, без осадков, слабая изморозь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем -8,-10 ºС.

В Сургуте облачная погода, вечером небольшой снег. Ветер юго-западный 4-8 метров в секунду. Температура воздуха -10, -9 градусов.

В Нижневартовске облачно и небольшой снег. Ветер юго-западный, западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днём -13, -9 градусов.

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