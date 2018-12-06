2018-12-06T15:43:33+03:00
Общество

Декабрь в Югре ожидается снежным и морозным

Снег будет идти почти каждый день
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Жителям Югры декабрь принесёт много снега. Сорокоградусных морозов не ожидается.

Об этом рассказали в территориальном центре анализа и прогноза угроз безопасности жизнедеятельности «Центроспас-Югории». По их данным, в декабре средняя месячная температура воздуха будет колебаться от -15 до -20°С.

В первой половине декабря преобладающая температура воздуха ночью -20,-25°С, местами -11,-16°С. Во второй половине месяца колебания температуры воздуха ночью от -20,-25°С, местами -35°С.

Снега выпадет много - количество осадков ожидается больше нормы, на юго-востоке округа около нормы (24-41 мм). Снег ожидается в большинстве дней месяца.

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