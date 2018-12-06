На станции в Сургуте омичка обокрала жительницу Тюмени

6 Дек. 15:21 2018-12-06T15:21:39+03:00

Воровку нашли, но золотые украшения уже не вернуть

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Сотрудники Сургутского линейного отдела полиции раскрыли кражу золотых изделий, совершенную в поезде дальнего следования.

К стражам порядка утром 3 декабря обратилась жительница Тюмени, которая ехала в 25-ом вагоне поезда сообщением «Новый Уренгой – Москва». Женщина сообщила, что после отправления поезда со станции Сургут обнаружила пропажу пакета, в котором находились личные вещи и золотые серьги. Стоимость имущества женщина оценила в 16 тысяч рублей.

Оперативники установили подозреваемую в краже женщину. Похитительницей оказалась жительница Омска. В Сургут она приехала на заработки. Выходя из вагона, она прихватила пакет, который находился под столиком в полукупе. Серьги омичка продала, а личные вещи выдала сотрудникам полиции.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».