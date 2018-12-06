Ко дню рождения Югры запускают сайт

6 Дек. 14:51 2018-12-06T14:51:37+03:00

Информация будет полезна не только жителям округа

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10 декабря – день образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Регион отпразднует 88 годовщину.

Для информирования горожан с 1 декабря работает новый сайт. На информационном ресурсе размещены интересные факты из истории региона, конкурсы, акции и фотоархив.

На сайте представлены все муниципалитеты округа. К примеру, если нажать на вкладку Ханты-Мансийск, скачается программа всех культурно-массовых мероприятий на декабрь. Сайт уже работает.

Кроме того у посетителей сайта есть доступ к уникальным фотографиям. Можно также прочитать о почётных жителях региона, тех, кто принес Югре пользу и прославил округ.