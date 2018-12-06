2018-12-06T14:24:57+03:00
Происшествия

Жителя Нефтеюганска задержали при закладке наркотиков

Ему грозит срок до 20 лет
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреФото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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В полицию Нефтеюганска поступила информация, что местный житель занимается распространением наркотических средств бесконтактным способом. Информация подтвердилась.

Задержание 26-летнего мужчины произошло во время размещения «закладки», в которой находился полимерный пакет с порошкообразным веществом. Согласно проведенному исследованию, содержимое свертка – наркотическое средство синтетического происхождения массой около одного грамма.

Выяснилось, что в Интернет-переписке нефтеюганцу предложили заработать с помощью распространения наркотиков.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Попытка покушения на сбыт наркотических веществ». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двадцати лет. Молодой человек арестован.

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